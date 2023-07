VIDEO: Trucker komt om het leven in Zeebrugge

In Zeebrugge is zondagochtend een 39-jarige trucker om het leven gekomen. Dat gebeurde op een parking in de Kiwiweg. Alles wijst op een dramatisch ongeval.

Het lichaam van de 39-jarige man uit Tadzjikistan werd even na 9 uur aangetroffen onder een truck – wellicht die waarmee hij zelf rondreed. De hulpdiensten, waaronder de MUG-helikopter, kwamen ter plaatse, maar al snel was duidelijk dat hulp niet meer kon baten. Ze konden enkel nog het overlijden van de dertiger vaststellen.

De scheepvaartpolitie deed ter plaatse de nodige vaststellingen, maar de precieze omstandigheden worden onderzocht. Volgens enkele collega-truckers ter plaatse was de man bezig met werken aan de vrachtwagen, toen het fout liep. Hoewel dat nog geen absolute zekerheid is, wijst alles wel op een dramatisch ongeval. Al sluit het parket vooralsnog niks uit in afwachting van het verdere onderzoek.