VIDEO – Motorrijdster op slag dood na klap tegen boom

Een 20-jarige vrouw uit Lombardsijde bij Middelkerke is zondagavond om het leven gekomen bij een tragisch verkeersongeval. De twintiger was samen met nog twee mensen op pad met de motorfiets toen ze na een stuurfout tegen een boom reed en tot stilstand kwam in de gracht.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17.30 uur langs de Westendelaan in Westende. Daar reed de jonge vrouw samen met nog twee kennissen met het motortuig toen het plots fout liep. Op een recht stuk weg verloor ze de controle over het stuur – wellicht door een stuurfout – waarop de twintiger met haar voertuig tegen een boom reed. “Vervolgens belandde ze in de gracht naast de rijbaan, die gevuld was met water. Alle hulp voor het slachtoffer kwam te laat. Ze was op slag dood”, meldt het parket.