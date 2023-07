VIDEO: Motorrijder (37) komt om het leven in Oostende

Woensdagavond even na 19 uur gebeurde op het kruispunt van de Tweebruggenstraat en de Houtkaai in Oostende een dodelijk verkeersongeval. Een 37-jarige motorrijder die in de richting van Bredene reed, reed er in op een zware SUV die uit de Houtkaai de weg opreed.

De motard kon de wagen niet meer ontwijken en reed deze in de flank aan. De klap was niet min. De opgeroepen hulpdiensten probeerden de motorrijder nog te reanimeren, maar voor de onfortuinlijke man kon geen hulp meer baten. Hij stierf ter plaatse. De bestuurder van de SUV, een 23-jarige man uit Gistel, bleef ongedeerd.

Het parket vorderde een verkeersdeskundige om de juiste omstandigheden waarin het ongeval gebeurde te onderzoeken. Door het ongeval was de weg net voor de blauwe brug afgesloten. Het verkeer werd via de Houtkaai omgeleid.