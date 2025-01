VIDEO – Bestuurder komt om het leven bij frontale botsing in Brugge

Zaterdagmiddag rond halfvier gebeurde in de Arthur Vierendeelweg, dat is een parallelweg van de A11 ter hoogte van het crematorium in Brugge, een bijzonder zwaar ongeval.

In een lichte bocht kwam het tot een frontale botsing tussen twee personenauto’s. In de wagen, een Porsche die in de richting van de Blauwe Toren reed, raakten twee mensen gewond. Beiden werden door de hulpdiensten uit hun wagen bevrijd en naar het ziekenhuis overgebracht. In de tweede wagen, een Ford die richting Pathoekeweg reed, kwam voor de bestuurder alle hulp te laat.

Hij overleed ter plaatse. Door het ongeval was de weg volledig versperd en werd de weg afgesloten. Om de juiste omstandigheden van het ongeval te onderzoeken werd een verkeersdeskundige aangesteld.

© JVM

© JVM

© JVM