Verwarde vrouw eindigt met auto op tramsporen aan vroegere oversteekplaats in Nieuwpoort

Een verwarde vrouw belandde zaterdagavond met haar auto op de tramsporen op de grens tussen Lombardsijde en Nieuwpoort. Daar was vroeger een oversteekplaats, maar dat is er al langere tijd niet meer.

Het verkeersongeval gebeurde zaterdagavond om 18 uur op de Kustweg in Nieuwpoort, net op de grens met Lombardsijde. Een 68-jarige vrouw uit Koksijde kwam met haar auto vanuit de Havenstraat in Lombardsijde gereden en wou de Kustweg links oprijden richting Nieuwpoort.

Tot voor enkele jaren, toen het tramspoor nog niet door de Kustweg liep, maar in Lombardsijde zelf, was daar een oversteekplaats. Die is er niet meer, maar de vrouw dacht dat ze daar alsnog kon oversteken. Toen ze vast bleek te zitten op de tramsporen probeerde de vrouw nog in allerijl weg te raken maar daardoor zakte de wagen dieper in de bedding.

De politie kwam ter plaatse en kon tijdig een tramchauffeur verwittigen. Een tram kwam daardoor vlak voor het ongeval stil te staan. Er werd snel een takelwagen opgevorderd om de wagen van de tramsporen te halen zodat het tramverkeer niet te lang gehinderd werd. De vrouw legde een negatieve ademtest af. (JH)