Vertragingen tot een uur op E403 na ongeval met twee vrachtwagens

Een zwaar ongeval op de E403 zorgde vrijdagmiddag voor serieuze verkeershinder in de rijrichting van Brugge. Nadat twee vrachtwagens botsten ontstond er file van enkele kilometer waardoor het verkeer al snel tot een uur moest aanschuiven. Bij het ongeval geraakten drie personen gewond.

Het ongeval gebeurde omstreeks 12 uur. Een vrachtwagen parkeerde zich op de pechstrook van de E403, maar een achterliggende bestuurder had het stilstaande voertuig niet opgemerkt. De vrachtwagenchauffeur reed op het stilstaande gevaarte in waarna beide voertuigen kantelden. De brandweer werd onmiddellijk ter plaatse geroepen omdat er mogelijks iemand gekneld zat. “Bij aankomst bleken alle inzittenden echter al uit de voertuigen te zijn. Wij hebben niet moeten ingrijpen”, aldus Francis Theeataert, brandweerofficier bij de brandweer van Lichtervelde. Drie inzittenden geraakten bij het voorval lichtgewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout.

Lange file

Door het ongeval ontstond er al snel een lange file in de rijrichting van Brugge. Door één van de gekantelde wagens kon het verkeer slechts op één rijvak passeren. Voertuigen moesten al snel een klein uurtje aanschuiven vooraleer ze voorbij de plaats van het voorval konden rijden. Een takelfirma werd opgeroepen om beide beschadigde voertuigen weg te takelen.