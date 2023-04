Vertraagd verkeer richting kust na ongeval op E40

Op de E40 gebeurde donderdagmiddag tussen Loppem en Jabbeke, even voor 13 uur een ongeval in de richting van de kust.

Een vrachtwagen en personenwagen die in de richting van de kust reden kwamen in nog onduidelijke omstandigheden met elkaar in botsing.

Door het ongeval was de rechterrijstrook versperd. De personenwagen diende getakeld te worden, de vrachtwagen kon zijn weg na de vaststellingen verderzetten.

Door het ongeval ontstond er een file in de richting van de kust.