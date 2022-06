Verstrooide vrachtwagenchauffeur vergeet kraan neer beneden te doen: hele straat zonder elektriciteit in Meulebeke

In de Gentstraat in Meulebeke zitten heel wat gezinnen zonder elektriciteit of internet. Een verstrooide vrachtwagenchauffeur reed met zijn kraan omhoog door de straat en rukte de ene kabel na de andere los. Pas bij het huis van Georges Sagaert (75) kwam hij tot stilstand nadat hij daar samen met de kabel ook de leidingen en de dakgoot meenam. “Ik zag plots een groot vuurwerk”, zegt Georges.

De onfortuinlijke chauffeur vertrok rond 15.00 uur van bij betonbedrijf Ciers in Oostrozebeke. Hij had zijn camion net volgeladen met de kraan die daarvoor achteraan op de vrachtwagen staat. Bij zijn vertrek was hij echter wat verstrooid door de regen.

“Ik heb snel het zeil over mijn lading vastgelegd en ben daarna meteen vertrokken”, zegt de chauffeur. “Ik ben daarbij vergeten mijn kraan terug naar beneden te doen, van op het bedrijf probeerden ze me nog te bereiken maar tegen dat dat doorhad, was het al te laat.”

Niks gemerkt

“We zijn zelfs nog achter hem aan gelopen toen we hem met zijn kraan omhoog zagen vertrekken”, klinkt het bij Ciers. “Maar tegen dat we zelf in de auto konden stappen, was hij al weg. Spijtig maar ongelukken gebeuren nu eenmaal, we werken met mensen en niet met robots.”

Pas een paar honderd meter verder, vlak voor het kruispunt van de Gentstraat met de Buysveldstraat, werd de chauffeur opschrikt door een harde klap. Hij had op die korte afstand al vier elektriciteitskabels en enkele internetkabels losgerukt maar had dit met zijn zwaar geladen vrachtwagen niet gemerkt.

Aanzienlijke schade

Die harde klap kwam waarschijnlijk om dat de vrachtwagen nu niet alleen een kabel maar ook de dakgoot, leidingen en regenpijp van Georges Sagaert had losgerukt. De schade aan zijn gevel is aanzienlijk. “Ik was net bezig in mijn vinkenkot toen ik een groot lawaai hoorde en heel wat vonken zag, het was een echt vuurwerk”, vertelt Georges.

© JF

“Hij heeft het bakje aan mijn gevel waar de elektriciteit in toekomt volledig losgerukt met leidingen en al. Ik hoop vooral dat ze snel mijn regenpijp komen maken want de regen loopt nu langs mijn muur naar beneden, straks heb ik nog water binnen.”

Georges zal nog zeker tot vanavond zonder elektriciteit zitten, net als heel wat andere bewoners van de Gentstraat. Fluvius was snel ter plaatse om de schade op te meten maar zag al snel dat ze versterking nodig zullen hebben om de elektriciteit te herstellen. Sommige afgereden kabels zullen volledig vervangen moeten worden.