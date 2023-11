Verstrooide bewakingsagent rijdt auto vast in wegenwerken op N8

Een 25-jarige man uit De Panne reed zich woensdagochtend vroeg vast met zijn wagen in de wegenwerken op de N8. De man werkt als bewakingsagent en was vermoedelijk na een opdracht op weg naar huis.

Het ongeval gebeurde om 5.15 uur op de N8 ter hoogte van Alveringem. De man, die werkt voor bewakingsfirma G4S en na een opdracht vermoedelijk op weg was naar huis vergiste zich bij het naderen van de wegenwerken in Alveringem. “Een 25-jarige man uit De Panne die richting Veurne reed, belandde er met zijn auto in de wegenwerken nadat hij rechtdoor reed”, zegt korpschef Peter Billiouw van zone Spoorkin. “Vermoedelijk verloor hij even de aandacht en reed hij met zijn Skoda Octavia rechtdoor. De auto belandde een halve meter diep in de werken en kwam daar vast te zitten. De man raakte niet gewond, maar kon niet meer uit de werken raken. Hij belde de hulpdiensten en bleef wachten op hulp.”

De twintiger legde ook een negatieve ademtest af. Zijn auto werd getakeld en liep flink wat schade op. Ook Stadsbader werd ingelicht om de werfsignalisatie terug te beveiligen. (JH)