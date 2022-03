Verslagenheid is groot na verlies van visser Frank Vlietinck

Een tragisch verkeersongeval met een vrachtwagen heeft vrijdagochtend het leven gekost aan Frank Vlietinck (56) uit Knokke-Heist. De verslagenheid bij vrienden en familie is groot. “Mijn broer was een man van de zee. Altijd geweest.”

De beroepsvisser reed met zijn fiets langs de Isabellalaan in Zeebrugge, toen hij werd gegrepen door een vrachtwagen. Frank overleed ter plaatse. Enkele uren later zou hij normaal opnieuw vertrokken zijn voor een tocht op zee.

Een visser in hart en nieren: zo zal Frank Vlietinck door zijn omgeving herinnerd worden. De 56-jarige man uit Knokke-Heist was bemanningslid op de Zeebrugge Z94 Op Hoop van Zegen. Reder Rudi Schiltz kende Frank al sinds 1975.

Het ongeloof na het overlijden van Frank is groot. Hij trok vrijdagochtend zelf naar de plaats van het ongeval. Antoine Vlietinck, de broer van het slachtoffer, reageert eveneens verslagen. “Mijn broer was een man van de zee en de visserij. Altijd al geweest”, getuigt de man. De familie kwam vrijdagavond al samen met enkele vissers om over het ongeval en verlies te praten.

Geen kans

Dat ongeval gebeurde vrijdagochtend omstreeks 9.30 uur. Frank Vlietinck (56) reed met zijn fiets langs de Isabellalaan in Zeebrugge, toen hij werd gegrepen door een aankomende vrachtwagen.

Meteen was duidelijk dat de situatie ernstig was. De hulpdiensten probeerden de vijftiger ter plaatse te reanimeren, maar konden enkel nog het overlijden vaststellen. De omstandigheden waarin het ongeval gebeurde, waren niet meteen duidelijk.

De plaats van het ongeval bleef urenlang afgesloten in afwachting van de vaststellingen van politie en parket. Volgens de verkeersdeskundige werd de fietser gegrepen toen de vrachtwagen wilde afslaan. De bestuurder verklaarde dat hij de aankomende fietser niet zag aankomen op het dubbelrichtingsfietspad.

Gewaardeerd om zijn eenvoud

Frank was in Heist een gekend en geliefd persoon. De verslagenheid bij familie en vrienden is dan ook groot. “Gewaardeerd om zijn eenvoud”, zegt één van zijn kennissen. Dat laatste bevestigt ook Rudi Schiltz. “Frank was een hele brave man. Een rustige, eenvoudige persoon”, aldus Rudi.

“Eigenlijk kon je er alles aan vragen. Ik kende hem al sinds 1975 en in 1987 zijn we een eerste keer samen uitgevaren. Daarna gingen we elk wat onze eigen weg, maar de voorbije jaren voer hij weer meer mee.”

Groot verlies

In normale omstandigheden zouden Frank en Rudi ook vrijdagmiddag samen uitgevaren zijn. Ze hadden afgesproken om 13 uur, maar zover is het nooit gekomen. “Met de bemanning hebben we meteen beslist om aan land te blijven en pas na de begrafenis weer op zee te gaan. Eerst nemen we de tijd om het overlijden van Frank een plaats te geven. Het is een groot verlies, zowel voor de sector als voor ons persoonlijk”, aldus Rudi.

Volgens broer Antoine had Frank het na de zware storm van twee weken geleden wat gezien met de visserij. Niet onlogisch, na 41 jaar. Dat hij vrijdagmiddag tóch weer zou uitvaren, typeert Frank evenwel volledig. “De zee, de kaai en de vissers bleven hem nu eenmaal aantrekken”, besluit Antoine.

