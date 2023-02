Verslagenheid groot na dodelijke crash dokwerker uit Oudenburg: “Hij week wellicht zelf van rijbaan af”

De 60-jarige man uit Oudenburg, die woensdagavond omkwam bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendse Steenweg, op de grens van De Haan en Houtave, was havenarbeider in Zeebrugge. De verslagenheid bij familie en collega’s is groot.

Het ongeval gebeurde rond 22 uur op de grens van De Haan en Houtave. De 60-jarige man zat alleen in zijn BMW toen het tot een frontale aanrijding kwam met een tegenligger. De impact van de aanrijding was groot. De wagen van de zestiger uit Oudenburg werd herleid tot schroot en meteen was duidelijk dat de situatie heel ernstig was.

Ongeloof

De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en bevrijdden het slachtoffer uit het wrak. Hulp kon niet meer baten. P.S. overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De man was actief als havenarbeider in Zeebrugge. Het verdriet en ongeloof bij zijn collega’s zijn groot. Zo hadden heel wat van hen diezelfde dag nog met hem samengewerkt. Een van zijn collega’s reed nauwelijks 200 meter achter hem toen de dodelijke crash gebeurde.

Drie gewonden

In de andere wagen – een Porsche – zaten drie Polen. Zij raakten lichtgewond en werden voor verzorging afgevoerd naar het ziekenhuis.

“Hoe het ongeval precies kon gebeuren, zal het onderzoek moeten uitwijzen”, zegt commissaris Erno Vanderbruggen van de lokale politiezone Bredene/De Haan.

Verkeersdeskundige

“Het parket stelde een verkeersdeskundige aan die de omstandigheden in kaart zal brengen.”Volgens de eerste bevindingen is het slachtoffer vermoedelijk zelf van zijn rijbaan afgeweken. De Oostendse Steenweg bleef door het dodelijke ongeval plaatselijk urenlang afgesloten.

De familie van het slachtoffer was donderdag te aangeslagen om te reageren. (MM)