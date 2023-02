Verpleegster van Wit-Gele Kruis ongedeerd na duik in gracht

Een 27-jarige verpleegster van het Wit-Gele Kruis bleef maandagavond gelukkig ongedeerd nadat ze met haar wagen in de gracht dook in Zarren. Haar auto is wel vernield.

Het verkeersongeval gebeurde maandagavond rond 20 uur. De vrouw reed in de Ruyterhoekstraat in Zarren en was onderweg richting Diksmuide. Plots misrekende ze zich wellicht, want belandde ze met haar rechtervoorwiel in een greppel naast de weg. Ze trok nog haar stuur over maar daardoor verloor ze de controle over haar wagen en eindigde ze in de gracht.

Schade

Het ging om een stevige smak want haar Opel Corsa liep flinke schade op. Ook het dak van de wagen is beschadigd. Net op dat moment passeerde een voorbijganger die de wagen in de gracht zag liggen en haar ging helpen. Die persoon belde ook de politie. De 27-jarige verpleegster uit Houthulst was weliswaar flink geschrokken maar raakte niet gewond bij het ongeval. Ze legde ook een negatieve ademtest af. Haar Opel werd getakeld. (JH)