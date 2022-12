Vermoedelijk week lang geen treinverkeer mogelijk in Ardooie na treinongeval

Er zal vermoedelijk pas na komend weekend opnieuw treinverkeer mogelijk zijn in Ardooie na het treinongeval van dinsdagnamiddag. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De schade aan de spoorinfrastructuur is groot en strekt zich uit over een afstand van 500 meter.

Ondertussen is duidelijk dat de aangereden vrachtwagen stilstond op de overweg, vermoedelijk vanwege een panne. De bestuurder kon op tijd door omstaanders uit zijn cabine worden gehaald. Een aanrijding tussen een passagierstrein en de vrachtwagen kon niet worden vermeden. Bij het ongeval ontspoorden de eerste twee rijtuigen van de trein. Ze zijn niet gekanteld.

De schade aan de spoorinfrastructuur is enorm. “De schade strekt zich uit over een afstand van 500 meter. Onder meer dwarsliggers, kabels voor seingeving en de bovenleiding zijn beschadigd. Er werd ook een bovenleidingspaal geraakt”, klinkt het bij Infrabel. Ook een elektriciteitscabine die de overweg aanstuurt, is vernield. Technische ploegen zijn ter plaatse om de schade te herstellen. Vermoedelijk kan het treinverkeer er pas maandag hervatten.

Infrabel doet naar aanleiding van het ongeval nog een oproep voor wie in panne komt te staan op een overweg. “Aan elke overweg hangen stickers met een noodnummer en alle info over die overweg. Kom je ooit vast te zitten, verlaat dan je voertuig zo snel mogelijk en bel dit nummer. De hulpdiensten staan in rechtstreeks contact met onze verkeersleiding die het treinverkeer ter plaatse kan stilleggen. Zo kan een aanrijding worden vermeden.”