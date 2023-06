Verlichtingspaal knakt af na botsing door wagen

In de Wijnendalestraat in Beerst bij Diksmuide reed een vrouw dinsdagavond met haar wagen een verlichtingspaal aan. Die knakte door de impact.

Het verkeersongeval gebeurde dinsdagavond rond 20 uur. Een vrouw reed er in haar Toyota in de Wijnendalestraat en was net het centrum van Beerst buiten gereden. In de laatste bocht om richting Koekelare te rijden verloor ze om een onduidelijke reden de controle over haar stuur. De Toyota kwam rechts van de weg in botsing met een verlichtingspaal. Die knakte door de impact af. De vrouw raakte bij het ongeval lichtgewond.

De paal viel omver maar kwam gelukkig niet op straat terecht en bleef liggen op de verharding voor een woning. De politie was als eerste ter plaatse en riep versterking in van de brandweer om brokstukken op te ruimen. De wagen verloor door de klap ook heel wat motorolie. De auto moest getakeld worden en de paal zal hersteld worden. (JH)