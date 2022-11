Verkeersongeval in Reningelst blijkt ouder koppel, dat zich vastreed in berm

De hulpdiensten werden maandag in de late namiddag opgeroepen voor een verkeersongeval in de landelijke Kwakkelstraat bij de Poperingse deelgemeente Reningelst.

De oproep omstreeks 16.15 uur voor de hulpdiensten leek alarmerend, want er was sprake van geknelde personen in een voertuig. Twee mensen zouden vast zitten in hun wagen in de gracht langs het afgelegen weggetje.

Ter plaatse bleek de nood minder hoog dan vermoed. Een ouder koppel had zich met een kant van hun wagen vastgereden in de zachte berm, zonder in de gracht te belanden. De opgeroepen brandweermannen duwden het voertuig uit de berm, zodat het koppel hun weg kon verderzetten. Niemand was gewond en er was geen sprake van schade. (TP)