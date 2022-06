Verkeershinder op E40 na botsing tussen wagen en motorfiets

Op de E40 in Veurne ontstond er zondag kort na de middag wat verkeershinder na een verkeersongeval. Een auto en een kleine motorfietsen botsten er met elkaar.

Het ongeval gebeurde rond 13.10 uur op de E40 in Veurne in de richting van Calais. Een personenauto en een kleine lichte motorfiets kwamen er met elkaar in botsing. De bestuurder van de motorfiets kwam ten val en liep daarbij verwondingen op. De hulpdiensten werden gebeld waarna de wegpolitie, een ziekenwagen en de brandweer voor de nodige signalisatie ter plaatse snelden. De bestuurder van de motorfiets was hard ten val gekomen en verloor daarbij wat bloed. Hij werd voor verzorging meegenomen naar het ziekenhuis.

De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht door de politie. Op het ogenblik van de aanrijding was het wel aan het regenen en was het wegdek nat. De brandweer van Veurne diende kort daarna nog ter plaatse te komen omdat op de oprit van Veurne naar de E40 een mazoutspoor lag. Die mazout dreigde via de goot naast de snelweg in de riolering terecht te komen maar met absorberend poeder werd een kleine dam gelegd. Door het incident was er tijdelijk wat verkeershinder maar noemenswaardige problemen leverde dat niet op. (JH)