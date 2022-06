Verkeershinder nadat vrachtwagen stroomkabel afrukt aan werf op Staatsbaan in Kortemark

Op de Staatsbaan in Kortemark was er woensdag in de voormiddag even wat verkeershinder nadat een vrachtwagen een stroomkabel afrukte ter hoogte van een bouwwerf. De kabel hing daardoor gevaarlijk laag over de weg.

De aanrijding gebeurde rond 9.00 uur woensdagochtend. Een vrachtwagen die er passeerde en te hoog geladen was haperde aan een stroomkabel die over de weg hing tussen een elektriciteitspaal aan de straatkant en de bouwwerf op de hoek van de Staatsbaan met de Hoogledestraat.

Op die plaats wordt een nieuwbouwresidentie Mila & Nora opgetrokken bestaande uit 10 appartementen, een penthouse en verschillende garages. Door de aanrijding kwam de stroomkabel veel te laag over de weg te hangen. Dat leidde tot een gevaarlijke situatie.

Meteen hersteld

Het autoverkeer kon wel nog voorzichtig voorbij rijden maar vrachtwagens konden dat niet meer. De politie en de brandweer van Kortemark gingen ter plaatse. Met een paal werd de stroomkabel omhoog gehesen en vastgemaakt aan de brandweerwagen zodat alle verkeer terug voorbij kon.

Er werd nog controle uitgevoerd maar op de werf zelf waren er geen problemen. De brandweer bleef ter plaatse tot de komst van Fluvius die de kabel herstelde.

(JH)

. .

Met vriendelijke groeten,

Jelle Houwen

Journalist – Correspondent – Fotograaf

Het Nieuwsblad

VRT – Radio 2 West-Vlaanderen

Regio Westhoek – Westkust

E-mail: Jelle.Houwen@outlook.com

GSM: 0471/ 923 057 (24/24)