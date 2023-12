Verkeershinder na kop-staartbotsing op Roeselaarseweg

Op de Roeselaarseweg in Torhout was er zaterdagavond een tijdlang verkeershinder na een verkeersongeval. Het ging om een kop-staartbotsing tussen twee wagens.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond rond 19 uur op de Roeselaarseweg in de rijrichting van Lichtervelde. Ter hoogte van de bussenstalling vlak voor de Slingerstraat botsten twee auto’s op elkaar in een kop-staartaanrijding. Een Volkswagen Golf reed er achteraan in op een Peugeot. Waarom een van de wagens plots moest remmen op de weg is niet duidelijk. Meteen na het ongeval werden zowel de politie en de medische hulpdiensten opgeroepen. Naast een ziekenwagen kwam ook de MUG-dienst voor de zekerheid ter plaatse. Geen van de inzittenden bleek echter zwaargewond te zijn. Na wat verzorging ter plaatse vertrok de ziekenwagen terug richting het AZ Delta campus Sint-Rembert in Torhout. Ook de brandweer werd opgeroepen om signalisatie te plaatsen en brokstukken en gelekte motorvloeistoffen op te ruimen. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder. (JH)