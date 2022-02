Verkeersellende troef op E40: ook ongeval in staart van file tussen Beernem en Oostkamp

Na een ongeval in Oostkamp gebeurde in de staart van de file op de E40 richting kust, tussen Beernem en Oostkamp, nog een tweede ongeval. Daar reden vijf personenwagens en een vrachtwagen op elkaar in.

Het ongeval gebeurde toen een personenwagen en de vrachtwagen elkaar raakten en de achteropkomende voertuigen de eerste niet konden ontwijken. In totaal reden zes voertuigen op elkaar in. Daarbij raakte zeker één iemand lichtgewond. Door het ongeval was de linker- en middenstrook versperd. De brandweer kwam ook hier met een signalisatiewagen ter plaatse. Het ongeval veroorzaakte nog meer file in de al zeer drukke ochtendspits.