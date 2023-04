Verkeersellende op de E40 in Beernem: ongeval veroorzaakt heel wat file richting kust

Vrijdagmorgen even over 9 uur gebeurde op de E40, net voor de afrit Beernem, een ongeval. Daarbij waren twee personenwagens en een bestelwagen betrokken.

Die laatste trok een caravan en kwam in schaar op de snelweg te staan. Een andere wagen kwam tegen de betonnen middenberm terecht en draaide om zijn as. Door het ongeval was de snelweg zo goed als versperd en diende het verkeer op de pechstrook te rijden, wat moeizaam verliep en meteen voor een file zorgde richting de kust.

Gewonden vielen er niet al waren de betrokkenen wel flink aangeslagen. Het takelen en de opkuiswerken duurden nog tot na 11 uur. Toen kwam het verkeer weer op gang richting paasweekend.