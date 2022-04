Verkeer moet over de pechstrook na ongeval op A19

Een kleine wagen ging zondagnamiddag over de kop op de autosnelweg bij Wervik.

De hulpdiensten moesten zondag rond 14.30 uur uitrukken naar de A19. Tussen de Wervikse deelgemeente Geluwe en de Zonnebeekse deelgemeente Beselare was een ongeval gebeurd in de richting van Ieper. Daarbij was een kleine auto betrokken.

De brandweer werd opgeroepen voor een gekneld persoon in het voertuig, maar bij aankomst bleek de bestuurder al uit de wagen. De persoon werd overgebracht naar het ziekenhuis en de auto werd getakeld.

Het verkeer kon tijdens de takelwerken aan een aangepaste snelheid passeren via de pechstrook. De brandweer ruimde de brokstukken op. (TP)