Verdachte (52) aangehouden voor ongeval waarbij onschuldig slachtoffer Danny (65) stierf

De verdachte in de zaak van het dodelijk verkeersongeval in Gistel is door de onderzoeksrechter in Brugge aangehouden voor onopzettelijke doding. De 52-jarige man uit Houthulst vluchtte donderdag weg van de politie en botste daarbij tegen een tegenligger. Danny (65) had niks te maken met de hele zaak, maar werd wel het grootste slachtoffer. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

De politie van de zone Kouter werd donderdag rond 19.30 uur opgeroepen voor problemen met een 52-jarige man uit Houthulst. Toen hij de agenten in de gaten kreeg, sloeg de man onmiddellijk op de vlucht. Het kwam tot een achtervolging waarbij hoge snelheden werden gehaald. In de bebouwde kom reed de verdachte tot 120 kilometer per uur. Uiteindelijk botste de vijftiger even verderop op een tegenligger op de Nieuwpoortse Steenweg in Zevekote, deelgemeente van Gistel. De tegenligger, een 65-jarige Oostendenaar, raakte levensgevaarlijk gewond en overleed later aan zijn verwondingen.

Onopzettelijke doding

Danny (65), het slachtoffer, was een alleenstaande man. Hij was die bewuste avond samen met zijn hondje aan het rijden. Hij had niks te maken met de achtervolging, maar werd toch het grootste slachtoffer.

Het parket stelde vast dat de vijftiger die wegvluchtte van de politie onder invloed was van alcohol en drugs. Daarom werd hij zaterdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om de man aan te houden voor onopzettelijke doding. Er wacht hem binnen afzienbare tijd wellicht een zware straf in de politierechtbank. (MM)