Veertig treinreizigers tijdlang vast op trein na aanrijding in Avekapelle

Veertig reizigers op de trein tussen Diksmuide en De Panne zaten vrijdagavond een tijdlang vast na een persoonsaanrijding op het spoor. Er werden vervangbussen ingelegd.

De aanrijding gebeurde even na 19 uur aan de overweg in de Reygaerdijkstraat in Avekapelle, deelgemeente van Veurne. De trein reed vanuit De Panne richting Veurne en ter hoogte van de overweg kwam het tot een persoonsaanrijding.

Het slachtoffer overleed ter plaatse. Het gaat om een wanhoopsdaad volgens de hulpdiensten. De trein kwam even verder tot stilstand op de volle sporen. Daardoor konden de reizigers niet uitstappen.

“Het ging om veertig reizigers die op de trein zaten tussen De Panne en Diksmuide”, zegt Frédéric Petit van Infrabel. “De reizigers bleven aan boord tot de hulpdiensten hen konden evacueren. Zowel mensen van Infrabel, de politie als de brandweer kwamen ter plaatse. Nadat er een bus ter plaatse was gekomen konden de reizigers met hulp van de brandweer de trein veilig verlaten en naar de bussen worden gebracht. Van daaruit vertrokken ze naar het volgende station.”

Door het incident werd het treinverkeer tussen De Panne en Diksmuide de hele avond stilgelegd. Tussen beide stations werden vervangbussen ingelegd. Om 23 uur was de situatie op de sporen terug normaal. (JH)