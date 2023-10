Veel verkeershinder na botsing tussen twee wagens in Alveringem

Op de Nieuwe Herberg (N8) in Alveringem gebeurde zondagavond een ongeval tussen twee wagens. Er vielen daarbij geen gewonden, maar er ontstond wel veel verkeershinder.

Het ongeval op de Nieuwe Herberg gebeurde zondagavond rond 19 uur niet ver van het gelijknamige kruispunt. Twee wagens kwamen met elkaar in botsing. Beide wagens eindigden op het wegdek zelf, maar begonnen niet te roken. De inzittenden konden zelf hun voertuig verlaten en belden de hulpdiensten op.

Geen gewonden

Zowel een ziekenwagen als een politieploeg van Spoorkin kwamen ter plaatse. “De oproep bij ons was binnengekomen als een ongeval met lichamelijk letsel, maar uiteindelijk vielen er geen gewonden”, zegt korpschef Peter Billiouw. “Het ging om een botsing tussen twee wagens. Een van de betrokkenen was een 19-jarige uit Veurne en de andere was een Fransman. Uiteindelijk hielpen we met het invullen van een Europees Aanhoudingsformulier. Iedereen legde een negatieve ademtest af.” Door het ongeval ontstond wel veel verkeershinder. (JH)