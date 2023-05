Veel schade, twee gewonden en twee gekwetste honden bij zwaar verkeersongeval in Kaaskerke

Bij een zwaar verkeersongeval in Kaaskerke, nabij Diksmuide, vielen dinsdagavond twee gewonden. Ook twee honden die in een kooi in de koffer van één van de wagens werden meegevoerd, raakten gewond bij de zware klap. De weg was een tijdlang versperd.

Het ongeval gebeurde dinsdagavond rond 18.15 uur op de Oudekapellestraat in Kaaskerke. Beneden de brug ter hoogte van de Vlastraat kwam het tot een zware botsing tussen een Kia en een Seat Ibiza. Een 30-jarige man uit Diksmuide reed in zijn Kia Ceed richting de brug over de treinsporen om zo naar Oudekapelle te rijden. Een 42-jarige vrouw kwam met haar Seat Ibiza de brug naar beneden gereden en wou de straat dwarsen om de Vlastraat links in te rijden.

Om een onduidelijke reden kwamen de beide wagens zwaar met elkaar in aanrijding. Tijdens het afslagmanoeuvre werd de Seat hard in de flank geraakt waarna de wagen over de kop ging en op het dak in de graskant naast de weg bleef liggen. De Kia reed nog even stuurloos verder en kwam tot stilstand over de vangrails eveneens aan de graskant.

Honden gewond

Meteen na het ongeval spoedden de politie, een ziekenwagen en MUG-team ter plaatse. Alle inzittenden kregen immers een enorme klap te verwerken.

In de Kia raakte de bestuurder uit Diksmuide niet gewond maar zijn passagier, een vrouw, liep wel verwondingen op. Zij moest naar het ziekenhuis. Hun twee honden die mee vervoerd werden in een kooi in de koffer kregen eveneens een zware impact te verwerken. Beide dieren raakten ook gewond en moesten verzorging krijgen. De vrouw die in haar Seat ondersteboven eindigde, kon op eigen kracht haar wagen verlaten maar moest ook naar het ziekenhuis voor verzorging.

Beide wagens zijn rijp voor de schroothoop. De brandweer kwam nog ter plaatse om het wegdek te reinigen. De straat was een tijdlang versperd. (JH)