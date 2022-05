Veel schade na botsing tussen twee voertuigen op kruispunt in Beerst

Bij een zware botsing tussen twee voertuigen in Beerst nabij Diksmuide raakten dinsdagavond twee auto’s zwaar beschadigd.

Een koppel zeventigers reed met hun Citroën Berlingo komende vanuit de Wijnendalestraat in Beerst. Ter hoogte van het kruispunt met de Oostendestraat wilden ze doorrijden maar werd hun auto gegrepen door een lichte vrachtauto. Die werd bestuurd door een veertiger. De klap was vrij zwaar maar gelukkig vielen er geen gewonden. De materiële schade is niet gering, vooral aan de Citroën. Die is wellicht rijp voor de schroothoop. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en de brandweer moest nog brokstukken en koelvloeistoffen van de baan ruimen. (JH)