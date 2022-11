Veel schade in tuin nadat bejaard koppel dwars door tuinmuur rijdt in Koksijde

Een bejaard koppel dat maandagavond in het centrum van Koksijde rondreed, richtte veel schade aan bij een ongeval. Om een onduidelijke reden raakten ze van de weg af en boorden zich in de omheining van een tuin. De auto kwam in het midden van de tuin tot stilstand.

Het vreemde verkeersongeval gebeurde maandag in de vooravond in de Gloxiniaslaan in het centrum van Koksijde. Een bejaard koppel reed er met hun Volvo S60 op straat toen het plots verkeerd ging. Wat er precies gebeurde is onduidelijk. Plots ging de Volvo in het midden van de weg van de baan af en boorde zich links door een muurtje dat een tuin afscheidde. Ook een ijzeren poort werd geraakt en uit de hengsels gerukt. De auto boorde zich vervolgens door de haag achter de stenen muur waarvan de bakstenen in de tuin geslingerd werden. Tot slot denderde de auto een twintigtal meter verder in de tuin, schampte net niet een lantaarnpaal en eindigde tot slot in het midden van de tuin in een haag.

De schade aan de tuin is groot, maar het bejaard koppel bleef gelukkig ongedeerd. Ze waren wel fel onder de indruk van het ongeval. Hun Volvo werd getakeld en de politie deed de nodige vaststellingen. (JH)