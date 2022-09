Veegmachine gekanteld op Brugse ring

Op de ring rond Brugge, ter hoogte van de Bargeweg, is zaterdagvoormiddag een veegwagen van de openbare reinigingsdienst gekanteld na een bocht te hebben gemist.

Een verkeersincident op de Brugse ring tussen het station en de Katelijnepoort zorgde deze voormiddag voor filevorming. Ter hoogte van de Bargeweg is er een veegwagen van de openbare reinigingsdienst op zijn zijkant terecht gekomen.

“We gaan ervan uit dat de chauffeur komende vanuit de Bargeweg om een of andere reden zijn bocht heeft gemist en zo dus gekanteld is”, klinkt het bij de officier van wacht van de Brugse lokale politie. “Er zijn geen derden bij het incident betrokken. De chauffeur van de veegwagen is met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Er is een takelwagen ter plaatse om de veegwagen weg te takelen.”

De brandweer kwam ter plaatse en verwijderde op het wegdek lekkende olie. Doorgaand verkeerd op de ringweg bleef steeds mogelijk maar dan wel op ingeperkt aantal rijstroken.