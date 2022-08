Vader van spookrijder die ravage aanrichtte op A10 in Oostende is op zoek naar de slachtoffers van de camper: “Ik wil die mensen zeggen hoe hard het me spijt”

Dirk D.C. (57), de vader van de 31-jarige spookrijder die zaterdag in een psychose op een camper reed, is op zoek naar het gezin dat daarbij zwaargewond raakte. “Ik wil die mensen kunnen spreken en hen vertellen hoe verschrikkelijk ik dit allemaal vind”, klinkt het bedroefd.

Had Dirk het tij kunnen keren, hij had het zeker gedaan. Drie dagen na het zware verkeersongeval waarbij zijn zoon al spookrijdend inreed op een mobilhome waarin een vader, moeder en hun kind uit Harelbeke op weg waren naar de kust, is Dirk nog steeds kapot van verdriet. Zaterdagochtend reed Nick D.C. de afrit van Zandvoorde, aan de rand van Oostende, op om ruim 100 meter verder de mobilhome van het West-Vlaamse gezin te rammen. De ravage, waarbij Nick het leven liet en de drie gezinsleden met zware verwondingen naar een ziekenhuis in Oostende gebracht werden, was enorm.

Niet met de auto rijden

Nick was al jaren in behandeling door psychische problemen. Volgens zijn familie werd hij ermee geboren. Hij zocht hulp, maar vond die volgens zijn familie niet. Ook zijn vader Dirk probeerde hem op allerlei manieren te helpen. “Hij werd uiteindelijk opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in Brugge, maar daar schorsten ze hem dinsdag voor zeven dagen nadat hij al enkele verwittigingen had gekregen dat hij niet met de auto mocht rijden”, zegt zijn vader, nog steeds diep onder de indruk door wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld.

“Ik wil wel duidelijk stellen dat hij wel mocht terugkeren naar het ziekenhuis, maar dat hij eigenlijk zelf vond dat hij daar niets aan had. Na al die jaren vond hij het genoeg geweest. Hij zag geen uitweg meer en kreeg op de koop toe een psychose die fatale zaterdagmorgen. Ik heb alles geprobeerd, maar hij was zichzelf helemaal verloren. Nick was ziek. Ik ben er kapot van. Ik ben niet alleen mijn zoon verloren. Ik voel heel erg mee met dat getroffen gezin.”

Dirk wil het zwaargewonde gezin – dat ondertussen buiten levensgevaar is – graag spreken en is naar hen op zoek. “Ik heb dit allemaal niet gewild”, duidt Dirk. “Die mensen hebben dit ook niet gewild. Het moet verschrikkelijk voor hen zijn. Ik zou die mensen willen zeggen hoe hard het me spijt. Ik hoop zo hard dat die mensen hier geen gevolgen aan overhouden. Gelukkig hebben ze het overleefd. Ik hoop ze op een dag te ontmoeten. Ik wil ze een hart onder de riem steken. Dit is zo verschrikkelijk.”

Doodbrave jongen

De emoties lopen hoog op. Dirk weet met zijn verdriet geen raad. “Ik wou dat ik het tij kon keren en mijn zoon kon tegenhouden, maar dat gaat jammer genoeg niet. Ik wou dat we meer hadden kunnen doen voor hem. Nick was allesbehalve een slechte jongen en ik ben er zeker van dat hij diep vanbinnen ook dit niet heeft gewild. Maar Nick zat heel diep en had zware psychoses. Ik ben er zeker van dat hij zich niet bewust was van wat hij deed, laat staan welke ravage hij zou aanrichten. Mijn zoon was een doodbrave jongen. Niemand had dit zien aankomen”, aldus de vader.