Vader (26) belandt onder invloed in gracht en verliest bewustzijn, passanten halen hem en kind (4) uit auto

In Avekapelle bij Veurne gebeurde er vrijdagavond een zwaar verkeersongeval. Een 26-jarige man raakte er van de weg af en crashte zwaar in de gracht. Hij verloor daarbij het bewustzijn. Passanten haalden hem en zijn 4-jarig kind uit het wrak. De vader was onder invloed en speelde zijn rijbewijs kwijt voor vijftien dagen. Het kind moest in het ziekenhuis blijven.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond rond 20.20 uur op de ‘s Heerwillems in Avekapelle bij Veurne. Dat is een lange bochtige weg tussen Diksmuide en Veurne en in het verleden al veel vaker het decor voor ongevallen. Vaak door onaangepaste snelheid, glad wegdek of het verkeerd inschatten van de bochten. Vaak was met zware afloop, zelfs dodelijk, maar dat was vrijdagavond niet het geval. Het ging wel om een zwaar ongeval.

Vader bewusteloos

“Er kwam om 20.24 uur een oproep binnen voor een Opel Astra in de gracht op de ‘s Heerwillems in Veurne”, zegt korpschef Geert Verslype van zone Spoorkin. “De melder heeft een kind van 4 uit Diksmuide en diens vader van 26 uit Houthulst uit de wagen geholpen samen met een andere passant. De vader was buiten bewustzijn toen de passant bij de wagen kwam. Hij kon de bestuurder bij bewustzijn krijgen. De bestuurder heeft positief geblazen en zijn rijbewijs werd alvast ingetrokken voor vijftien dagen.” Volgens de passanten rook de vader naar alcohol.

Kind en vader gewond

Na het ongeval snelden een ziekenwagen, de politie en de brandweer ter plaatse. Zij brachten vader en het kind over naar het ziekenhuis. “De vader kon het ziekenhuis na verzorging verlaten, maar het kind moest wel in het ziekenhuis blijven. Het kind raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

Door het ongeval was de ‘s Heerwillems een hele tijd afgesloten. Het duurde een poosje eer de zwaar beschadigde auto uit de gracht kon worden gehaald. De brandweer van Veurne moest de weg nog opruimen, er lag onder andere modder op de baan. (JH)