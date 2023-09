Urenlang verkeershinder door gekantelde aanhangwagen met veevoeders

Op het kruispunt van de Rijksweg met de Groenestraat in Roeselare kantelde donderdagmiddag omstreeks 13.45 uur een aanhangwagen met veevoeders. Het gevaarte kwam midden op van het drukke kruispunt te liggen.

Door het voorval was er urenlang verkeershinder. Medewerkers van het veevoederbedrijf Seurynck uit Sint-Eloois-Winkel snelden ter plaatse om hun klant uit de nood te helpen.

Een landbouwer, die enige tijd geleden een aanhangwagen had opgekocht bij veevoederbedrijf Seurynck, was donderdagmiddag veevoeders gaan laden bij het bedrijf in Sint-Eloois-Winkel. Tijdens zijn terugrit liep het ter hoogte van het kruispunt van de Rijksweg met de Groenestraat verkeerd. De man reed op de Rijksweg en zag dat het verkeerslicht op oranje sprong. Hij remde, maar door het gladde wegdek schoof zijn tractor weg en kantelde de volle aanhangwagen. Het gevaarte kwam midden op het kruispunt te liggen. Een gedeelte van de 23 ton veevoeders belandde op het wegdek. Bij het voorval geraakte niemand gewond.

Hulp van veevoederbedrijf

Doordat de aanhangwagen midden op het kruispunt lag ontstond er onmiddellijk verkeershinder. De brandweer en de politie snelden onmiddellijk ter plaatse om de omgeving van het ongeval te beveiligen. De landbouwer bracht kort na het ongeval het bedrijf Seurynck op de hoogte. Verschillende medewerkers kwamen ter plaatse om een handje te helpen bij het ruimen van de veevoeders. “De normaalste zaak. We helpen graag onze klant uit de nood”, aldus zaakvoerder Yves Seurynck.

De veevoeders die op de grond belandden werden met een schop op een aanhangwagen geladen. “Die zijn verloren, maar de veevoeders in de gekantelde aanhangwagen kunnen wel nog gebruikt worden.” Een ruimwagen en twee wagens van de firma Seurynck zelf kwamen ter plaatse om alles over te laden.” Eens de gekantelde aanhangwagen leeg was, kon die gemakkelijker getakeld worden. Verwacht wordt dat het wegdek omstreeks 18 uur terug helemaal vrij is.