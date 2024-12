Uren geen stroom in Zande nadat auto elektriciteitspaal kapot rijdt, bestuurder (27) onder invloed

Een deel van Zande bij Koekelare en Leke bij Diksmuide zat zondagnacht uren zonder stroom nadat een man in zijn terreinwagen uit de bocht ging en vol op een elektriciteitspaal knalde. Die brak volledig af en hing in de stroomkabels. De weg werd urenlang afgesloten en de buurt zat zes uren zonder stroom. De 27-jarige bestuurder was onder invloed en verloor zijn rijbewijs.

Het ongeval gebeurde om middernacht in de Korkentapstraat in Zande bij Koekelare vlak aan de grens met Leke bij Diksmuide. “Een 27-jarige man uit Diksmuide verloor in zijn SsangYong terreinwagen de controle over het stuur en reed tegen een betonnen elektriciteitspaal naast de weg”, klinkt het bij politiezone Polder.

De impact was zwaar. De auto werd door de klap weggeslingerd en kwam over het fietspad met de achterzijde in de zachte berm terecht. “De man zat niet gekneld in zijn wagen en kon zelf de auto verlaten. De hulpdiensten kwamen ter plaatse. De man bleek lichtgewond te zijn en kreeg ter plaatse de nodige verzorging. Bij controle bleek dat de man teveel alcohol gedronken had waarop onze diensten zijn rijbewijs hebben ingetrokken.”

Zes uren zonder stroom

Door de flinke ravage ter plaatse werd de Korkentapstraat tussen Leke en Zande volledig afgesloten voor alle verkeer. Ook de brandweer werd verwittigd omdat de paal op de weg dreigde te vallen. “De paal was onderaan volledig afgereden en verbrijzeld”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe. “We werden opgeroepen omdat de paal op de weg dreigde te vallen, maar ze bleef hangen in de elektriciteitskabels. Die lagen daardoor wel vlakbij de straat. We plaatsten aan beide zijden van het ongeval signalisatie en wachtten af tot Fluvius ter plaatse kwam om de paal te herstellen. Hen boden we de nodige ondersteuning.”

Door het ongeval zat de hele buurt bijna zes uren zonder stroom. Fluvius kwam met een kraan ter plaatse om de paal en brokstukken te verwijderen en een nieuwe paal te plaatsen.” Pas na 6 uur ging de weg weer open. (JH)