Twintigjarige man onder invloed vernielt drie wagens en garagepoort bij ongeval

Een dronken jongeman richtte zaterdagochtend vroeg veel schade aan bij een verkeersongeval in De Panne. De twintigjarige man uit De Panne reed rond 5.40 uur in de Koninginnelaan in het centrum van De Panne eerst met zijn Range Rover Sport tegen een geparkeerde wagen.

Door de klap vloog die wagen tegen nog twee andere geparkeerde voertuigen. Uiteindelijk kwam de Range Rover tot stilstand tegen de garagepoort van een woning. Ook die liep schade op. Een Ford Fiesta, een Kia Sportage en een Mercedes deelden allen in de brokken en moesten getakeld worden. Toen de politie Westkust tussenbeide kwam voor de nodige vaststellingen legde de man een positieve ademtest af. Hij bleek onder invloed rond te rijden en speelde zijn rijbewijs kwijt voor 15 dagen. Zelf raakte hij lichtgewond bij het ongeval want hij klaagde over pijn in de nek. De brandweer kwam nog ter plaatse om de rijbaan op te ruimen. (JH)