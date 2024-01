Twintigers betrokken bij twee ongevallen: man van 21 wordt agressief en wordt opgesloten in cel

Zowel in Ichtegem als in Torhout gebeurde zaterdag een ongeval dat erger had kunnen aflopen. Een 21-jarige man uit Zedelgem die onder invloed van alcohol was, gedroeg zich na zijn ongeval agressief naar de politie toe en moest worden opgesloten in de doorgangscel.

Het eerste ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag naar zaterdag om 2 uur op de Zedelgemsesteenweg in Ichtegem. Een 21-jarige man uit Zedelgem reed met zijn auto op de Zedelgemsesteenweg in de richting van Aartrijke. Hij verloor plots de controle over zijn stuur, reed tegen een verlichtingspaal en eindigde met zijn wagen in een weiland. Hij was niet gewond, maar bleek wel onder invloed van alcohol te zijn. Hij legde een positieve ademtest af, maar was niet in het bezit van een rijbewijs. Daarna keerde hij zich tegen de politie en stelde zich agressief en weerspannig op. Hij werd bestuurlijk aangehouden en opgesloten in de doorgangscel. Hij kreeg een resem pv’s mee naar huis.

Tweede ongeval

In de Koolskampstraat in Torhout gebeurde zaterdag om 16.25 uur een tweede ongeval. Een 20-jarige man uit Lichtervelde reed met zijn personenwagen langs de Koolskampstraat en slipte door het gladde wegdek. Zijn wagen kwam tegen een duiker terecht, schoof deels de gracht in, tolde er ondersteboven terug uit waarna de wagen op zijn dak tot stilstand kwam dwars op de baan. De jongeman kon zelf zijn wagen verlaten en was niet gewond. Zijn wagen werd getakeld en de brandweer kwam langs om olie van de baan te ruimen. De politie Kouter deed de nodige vaststellingen. (JH)