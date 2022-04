Twintiger uit Koksijde speelt rijbewijs kwijt nadat hij onder invloed aanrijding met vlucht pleegt

Een 26-jarige man uit Koksijde speelde zaterdagnacht zijn rijbewijs kwijt nadat hij eerst een verkeersongeval veroorzaakte en nadien wegvluchtte. Hij bleek onder invloed te zijn. Zijn passagier werd even opgesloten wegens openbare dronkenschap.

De politie Westkust werd zaterdagnacht rond 2.50 uur verwittigd van een verkeersongeval met vluchtmisdrijf in de Leopold II Laan in Oostduinkerke. Toen ze ter plaatse kwamen bleek een aanvankelijk nog onbekende bestuurder met zijn auto tegen een geparkeerde Citroën C1 gereden te zijn met schade boven het linker achterwiel aan het geparkeerd voertuig tot gevolg. De bestuurder nam de vlucht en reed weg richting de Albert I laan.

Mede dankzij de camerabeelden van de politie werd de nummerplaat van het vluchtend voertuig achterhaald. De politie ging meteen in de buurt op zoek naar de betreffende auto en vond die al gauw. De BMW 520D, met bestuurder en passagier aan boord, werd geparkeerd aangetroffen in de Kursaallaan in Koksijde.

Het voertuig was beschadigd ter hoogte van de achterbumper. De schade kwam ook overeen met de vaststellingen bij het ongeval met vluchtmisdrijf eerder. De 29-jarige bestuurder uit Koksijde werd door de politie geconfronteerd met onze vaststellingen. Hij deelde hen mee dat hij eerder een verkeersongeval had met een ander voertuig in de Leopold II laan.

Zijn rijbewijs werd door de politie onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken wegens alcohol in het verkeer. Zijn 26-jarige passagier uit Gistel werd wegens openbare dronkenschap opgesloten in het politiecommissariaat. De politie stelde tevens de nodige processen-verbaal op.

(JH)