Twintiger riskeert 3 jaar cel en 20 jaar rijverbod na dodelijke klap aan Leiebrug in Kortrijk

De 28-jarige automobilist die op 12 juli 2021 aan de Leiebrug in Kortrijk een voetganger doodreed op het voetpad, reed 100 kilometer per uur in een zone 30. Stijn V. uit Ingelmunster stond voor de politierechter terecht voor het ongeval en riskeert 3 jaar cel en een rijverbod van 20 jaar.

Hij had teveel gedronken en in zijn bloed waren sporen van speedgebruik. “Na het plotse verlies van Mohamed (45) is het leven van zijn echtgenote volledig overhoop gegooid”, aldus advocate Sarah Leysen in naam van de weduwe.

Mooie zomeravond

Die zondagnacht liepen iets over middernacht na een mooie zomeravond en een wedstrijd van de Rode Duivels de laatste terrasjes in de Kortrijkse binnenstad en langs de Leieboorden leeg. Op en langs het Leiewater hadden kinderen en hun ouders zich de hele dag kostelijk geamuseerd met de activiteiten in het kader van de Leiefeesten rond de Vlaamse feestdag.

Bootje varen, van de Broeltorenbrug springen, een vleugje muziek, Johny Turbo zaliger leek zelfs weer even tot leven te komen bij de voorstelling van een nieuw liedje. Mohamed Azdad (45) uit Heule (Kortrijk) wandelde samen met twee vrienden naar huis, op het voetpad, over een brugje over de Leie, weg van het centrum.

Aan zo’n 100 kilometer per uur in het centrum moest de auto wel uit de bocht vliegen

Op dat moment kwam uit de tegenovergestelde richting Stijn V. met zijn Opel Astra aan hoge snelheid het centrum binnengereden. “Het was technisch niet mogelijk om aan die snelheid, zo’n 100 kilometer per uur, niet uit de bocht te vliegen”, oordeelde een verkeersdeskundige. Dat gebeurde dan ook. Het voertuig vloog aan de linkerkant van de weg op het voetpad, ramde twee palen en kwam recht op de drie vrienden af. Twee van hen konden wegspringen, Mohamed Azdad niet.

Al veroordeeld

De Opel van aanrijder Stijn V. kwam uiteindelijk nog enkele meters voorbij de brug tegen de gevel van een bakkerij tot stilstand. Hij stapte uit, probeerde nog weg te vluchten maar kon ter hoogte van de vlakbij gelegen Broeltorens gevat worden. Aan zijn passagier vroeg hij nog om de schuld op zich te nemen. Meteen besefte hij wellicht dat hij opnieuw de cel in zou vliegen. Hij was immers na een opzettelijke aanrijding in het Oost-Vlaamse Ruien (Kluisbergen) in 2013 veroordeeld tot 6 jaar cel voor poging moord. Dat gebeurde na een jarenlange vete met het slachtoffer, dat een schedelbreuk opliep en in coma belandde. Stijn V. woonde toen nog in Avelgem.

“Na zijn vrijlating volgde hij zijn voorwaarden strikt op”, verdedigde advocaat Marc Decramer hem. “Hij werkte als bouwvakker. Maar dit nieuwe ongeval valt op geen enkele manier goed te praten.”

Het was onvermijdelijk dat er die dag een ongeval zou gebeuren. Maar hij sleurde iemand de dood in

V. was al eerder op de dag al aan hoge snelheden in de Kortrijkse regio opgemerkt. Naar een vriend stuurde hij een foto van zijn snelheidsmeter die 120 kilometer per uur aangaf langs de Brugsesteenweg, waar slechts 50 kilometer per uur toegelaten is. “Het was onvermijdelijk dat er een ongeval zou gebeuren”, aldus de openbare aanklager. “Jammer genoeg sleurde hij iemand anders de dood in.”

Mohamed Azdad had pas een half jaar voor het ongeval zijn textielbedrijfje en zijn woning in Spanje achter zich gelaten om met zijn vrouw en drie kinderen naar België te verhuizen. Dichter bij familie en vrienden. In het transportbedrijf van een neef van zijn echtgenote kon hij aan de slag.

Geen levenslang rijverbod

Door zijn plotse overlijden verloor het gezin met 3 jonge kinderen in één klap de enige kostwinner. “Het voelt voor zijn echtgenote Latifa alsof het gisteren is gebeurd”, aldus Sarah Leysen. “Ze was pas enkele weken met de kinderen in België, kon geen Nederlands en viel zonder inkomen. Ze houdt zich sterk en draagt haar verdriet waardig, maar gemakkelijk is het allerminst. De aanrijder probeerde nog weg te vluchten, veinsde geheugenverlies en probeerde zijn verantwoordelijkheid te ontlopen. Dat is pijnlijk. Er is een zware straf gevorderd maar het verwondert mij een beetje dat er geen levenslang rijverbod is gevraagd.”

“Ik heb veel spijt”

Samen met zijn advocaat Marc Decramer boog V. nederig het hoofd. “Maar hij betwist met klem dat hij drugs had genomen, niettegenstaande de positieve test op amfetamines”, benadrukte hij. “Was er die dag iets in de wodka gemengd die hij had gedronken? Was het een restant van de medicatie die hij nam? De jaren na zijn vrijlating is hij talloze keren op onregelmatige tijdstippen getest en telkens was het resultaat negatief. Dat hij na het ongeval geheugenverlies veinsde, klopt niet. Hij was zelf ook gewond na die zware klap, verbleef nog een week in het ziekenhuis en daarna 5 weken in de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Meteen na het ongeval wist hij niet dat hij iemand had aangereden. Hij is ook niet weggelopen maar weggewandeld. En zijn alcoholpercentage was met 1,2 promille nu ook niet zo overdreven hoog.” Hij vroeg de rechter hem nog wat perspectief op een toekomst te bieden.

“Ik heb heel veel spijt van wat ik heb gedaan”, besloot Stijn V., die sinds het ongeval opnieuw in de cel verblijft. “Het gezin van het slachtoffer zal het wellicht heel moeilijk hebben, vooral de kinderen ook. Maar ook ik zie er van af en heb vaak moeilijke nachten.” Vonnis op 10 maart. (LSi)