Twintiger botst tegen twee geparkeerde wagens bij ongeval voor ogen van politie

Een 22-jarige man veroorzaakte zaterdagmiddag een verkeersongeval in het centrum van Ichtegem. Voor de ogen van een politiepatrouille in een passerende combi ging de man uit een bocht en botste met zijn wagen tegen twee geparkeerde voertuigen.

Het ongeval gebeurde zaterdagmiddag om 17 uur in de Zuidstraat in Ichtegem. Een 22-jarige man uit Torhout, die volgens buurtbewoners veel te snel door de straat reed en zich roekeloos gedroeg, verloor in een bocht de controle over het stuur van zijn auto. Dat gebeurde net toen een politiecombi van zone Kouter in de straat reed.

Uit de bocht

Volgens buurtbewoners wou de twintiger vluchten voor de politie maar dat bleek niet uit de vaststellingen. Wel zagen de politiemensen hoe de man nadat hij uit de bocht ging eerst tegen een geparkeerde wagen botste, die op zijn beurt door de impact tegen een tweede geparkeerde wagen gekatapulteerd werd, waarna zijn auto net voor de politiecombi tot stilstand kwam, in het midden van het andere rijvak. Door het ongeval was de Zuidstraat volledig versperd.

De twintiger raakte niet gewond maar zowel zijn auto als de twee aangereden voertuigen moesten getakeld worden. Er werd een verkeersomleiding voorzien in de Zuidstraat tot de vaststellingen achter de rug waren en de auto’s weggesleept werden. (JH)