Twee zware ongevallen met veel schade in twee maanden: “Kortrijkstraat in Ingelmunster is racebaan”

Timothy en Morganne Vandeviane-Houthaeve uit de Kortrijkstraat 29a voelen zich niet meer veilig in hun woning. In precies twee maanden tijd gebeurden er aan hun voordeur twee zware ongevallen. De eerste keer werden hun twee voertuigen en de muur aan de garagepoort vernield.

Timothy Vandeviane (28) – afkomstig uit Tielt – en Morganne Houthaeve (24) – uit Kortrijk – stapten drie jaar geleden in het huwelijksbootje. Anderhalf jaar woonde het echtpaar in Rumbeke om zich daarna te vestigen in een huurhuis op de hoek van de Kortrijkstraat en de Hendrik Consciencestraat. Timothy – die werkt als onderhoudstechnieker van liften – en Morganne – assistent-orthodontie – wonen hier graag, alhoewel ze zich nu wel afvragen of dit wel hun droomhuis is.

In twee maanden tijd werden ze twee keren uit hun bed gebeld omdat er een auto voor hun deur tegen een verkeersbord en de paaltjes reed en veel schade veroorzaakte. “En dat terwijl de Kortrijkstraat op deze plaats een recht stuk weg is”, zegt Timothy. “Er is niets van een versmalling te zien.”

Dronken en gevlucht

Morganne vertelt: “Twee maanden geleden gebeurde er op een donderdagnacht voor onze deur een ongeval. Onze twee auto’s en ook de muur aan onze garagepoort werden vernield. We hoorden lawaai buiten, en werden uit ons bed gebeld door de buren dat er een ongeval was gebeurd. De chauffeur had veel gedronken. Exact twee maanden later – precies dag op dag – gebeurde er weer een ongeval: wéér alle paaltjes kapot, maar gelukkig niet tegen onze auto. “

“e chauffeur en begeleider liepen allebei weg. Het SOS-systeem in de auto reageerde automatisch en vroeg of er iemand was, waarna ik zei dat er niemand meer was. Een half uur later – toen de politie hier al was – keerden ze terug en zeiden ze dat ze in shock waren gevlucht. Maar er was weer alcohol mee gemoeid.”

Nog geen excuses

“Het is hier niet meer te doen, vooral na 18 uur. De Kortrijkstraat is op deze plaats een racebaan geworden. Ze rijden snel vanaf de vluchtheuvel tot aan de lichten. Schrikken ze door die paaltjes? Dat weet ik niet, maar het is een rechte baan en dan zien ze wellicht plots die paaltjes staan, waardoor ze schrikken.”

“Of we bang zijn? De eerste keer dachten we dat zoiets overal kan gebeuren en we weten dat we langs een drukke baan wonen”, vult Timothy aan. “Maar nu is dat toch wel twee keer in een korte tijd. Mijn man kreeg een vervangwagen van zijn werk”, pikt Morganne in.

“Mijn nieuwe auto is echter nog niet toegekomen. Ik vind het erg dat de eerste partij nog nooit sorry kwam zeggen. Hij had zoveel miserie aangericht. We krijgen terug van de verzekering, maar niet het bedrag dat we moeten neerleggen voor een andere auto.”

“Door hun schuld zaten we met extra kosten. En toch kwam de chauffeur niet meer langs. Zulke ongevallen hebben ook impact op ons leven. Als dit nog eens voorvalt, dan zullen we wellicht toch verhuizen. Aan de politie stelde ik voor om hier een flitspaal te plaatsen.”

Schepen van verkeer Trui Lambrecht zei dat ze met het echtpaar contact zal opnemen om te zien of er iets aan deze verkeerssituatie gedaan kan worden.

