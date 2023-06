Twee zware ongevallen in drie weken op berucht kruispunt: gemeente bekijkt extra maatregelen

Ondanks wegversmallingen, verkeersdrempels, een snelheidsverlaging en signalisatie blijven zware ongevallen gebeuren op een gevreesd kruispunt in Langemark-Poelkapelle, afgelopen zaterdag al het tweede in drie weken. Daarbij was een gezin met kinderen van 2, 4 en 7 jaar betrokken. Het gemeentebestuur onderzoekt extra maatregelen.

De hulpdiensten rukten zaterdagavond rond 19 uur uit naar het kruispunt van de Zonnebeke- en Roeselarestraat in Langemark-Poelkapelle. Bij een zwaar verkeersongeval liepen twee voertuigen zware schade op en raakte een persoon gekneld.

Uit de wagen van het merk Nissan werd een 58-jarige bestuurster uit Langemark-Poelkapelle bevrijd. In de andere wagen, een Volvo, zat volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper een gezin uit Ieper met drie kinderen van 2, 4 en 7 jaar. Alle betrokkenen werden overgebracht naar het ziekenhuis met drie ambulances en hun wagens zijn getakeld.

Amper drie weken eerder stonden de hulpdiensten aan hetzelfde kruispunt voor een ernstige aanrijding tussen twee motoren, waarbij een motard zware verwondingen opliep en ook een passagier naar het ziekenhuis moest.

De twee recente aanrijdingen komen op een lange lijst van ongevallen op het geduchte kruispunt. Op de Roeselarestraat werden een tiental jaar geleden aan beide kanten van het kruispunt wegversmallingen, verkeersdrempels, een snelheidsverlaging en signalisatie aangebracht om de veiligheid te verhogen. Het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle onderzoekt momenteel extra maatregelen naar aanleiding van een heraanleg van de fietspaden langs de Zonnebekestraat tussen Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke.

De heraanleg van de aftandse, verzakte betonfietspaden ligt al een hele poos op tafel. Bij het dossier zijn verschillende instanties betrokken: de gemeentes Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke, de provincie voor het fietspad en Fluvius. De engagementsverklaring werd drie jaar terug unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle. De uitvoering wordt ten vroegste eind volgend jaar verwacht, is nu te horen bij het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle. (TP)