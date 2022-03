Twee zwaargewonden bij ongeval met motor en personenwagen in Meulebeke, parket geeft geen verdere info

Bij een zwaar ongeval op het kruispunt van de Randweg en de Nijverheidsstraat in Meulebeke zijn donderdagavond een motorrijder en een bestuurder van een Renault levensgevaarlijk gewond afgevoerd.

De bestuurder van de personenwagen wou vanuit de Nijverheidsstraat de Randweg oprijden. Op dat ogenblik kwam de motorrijder net aangereden. Beide bestuurders konden elkaar niet meer ontwijken. De klap was hevig. Terwijl de Renault aan de overkant van de weg belandde, werd de motorrijder meters ver weggeslingerd.

Allebei in levensgevaar

De hulpdiensten snelden onmiddellijk ter plaatse. Onder andere de brandweer, twee ziekenwagens en een mug-team kwamen even later aan op de plaats van het ongeval. Beide mannen kregen ter plaatse de eerste zorgen. De bestuurder van de personenwagen werd onder mug- en politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis in Roeselare. De motorrijder werd afgevoerd naar het ziekenhuis in Tielt. Beide mannen verkeren in levensgevaar. De omgeving van het kruispunt bleef enkele uren afgesloten voor alle verkeer. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Het kruispunt van de Randweg met de Nijverheidsstraat staat in de buurt gekend als een gevaarlijk kruispunt. In het verleden gebeurden er al meermaals zware ongevallen.

“Het parket heeft geen deskundige aangesteld omdat er een getuige was bij het ongeval”, is te horen bij het parket. “De bestuurder van de wagen K.O. is geboren in 1983 (nog niet verjaard) en de motorrijder K.M geboren in 1995 (niet verjaard) werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het parket geeft geen verdere info.”