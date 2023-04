Twee wielertoeristen WTC Olympia Sijsele zwaargewond na botsing met motor in Pittem

Twee wielertoeristen van WTC Olympia Sijsele raakten zondagmorgen zwaargewond na een aanrijding met een motorfiets in Pittem.

Het ongeval gebeurde rond 10.30 uur in de Vijfstraat in Pittem. Bij het kruisen botste een 55-jarige motorrijder frontaal met een van de wielertoeristen van WTC Olympia Sijsele. De vrouw van 55 uit Beernem werd door de klap weggekatapulteerd tegen een ploeggenoot: een 49-jarige man uit Sijsele. Beiden raakten zwaargewond. Ze kregen ter plaatse de eerste zorgen van het toegesnelde MUG-team en werden voor verdere verzorging overgebracht naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Beiden verkeerden niet in levensgevaar.

De motorrijder uit Wevelgem raakte lichtgewond. Ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Zijn motor, die na de botsing in de gracht terechtkwam, moest getakeld worden. De Vijfstraat was door het ongeval even afgesloten voor alle verkeer.