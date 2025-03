Twee wagens zwaar beschadigd na botsing op gevaarlijk kruispunt

Op het kruispunt van de Ichtegemstraat met de Koutermolenstraat in Kortemark kwam het donderdagavond tot een zware botsing tussen twee wagens. Gewonden vielen daarbij niet, maar de materiële schade was aanzienlijk. De plaats staat gekend als gevaarlijk kruispunt.

Het verkeersongeval gebeurde donderdagavond om 19.30 uur. Het ging om een botsing tussen een Toyota Yaris en een Mercedes, op het kruispunt van de Ichtegemstraat met de Koutermolenstraat. Een van de bestuurders verleende daarbij geen voorrang. Door de impact tolde een wagen en kwam tegen de vangrails terecht, die de woning op de hoek moeten beschermen. Die werden er jaren geleden geplaatst als extra buffer nadat er al verschillende ongevallen op het kruispunt gebeuren en de gevel daarbij geraakt werd.

Geen gewonden

Bij het ongeval nu vielen geen gewonden, maar beide bestuurders waren wel in shock. De politie Polder kwam ter plaatse en hielp een Europees Aanrijdingsformulier in te vullen. Door het ongeval was er verkeershinder en daarom plaatste de brandweer de nodige signalisatie. De hinder duurde een uurtje. (JH)