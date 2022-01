Twee wagens botsen op kruispunt in Ruddervoorde

Zondagmiddag botsten twee wagens tegen elkaar nadat de ene wagen de voorrangsregel niet respecteerde op het kruispunt van de Torhoutsestraat met de Hofstraat.

Zondag 30 januari iets voor de middag was er een aanrijding tussen twee wagens op het kruispunt van de Torhoutsestraat, de Hofstraat en de Sportstraat. Een donkerkleurige Audi A5 die vanuit de Hofstraat kwam in aanrijding met een oldtimer Citroën Tracion Avant die kwam aangereden vanuit de richting Balliebrugge.

De schade aan de oldtimer is groot want de wagen werd volop de vooras van de wagen geraakt door de Audi. De bestuurder van de Citroën, een man uit Ruddervoorde werd door de hulpdiensten overgebracht naar het ziekenhuis Sint-Jan in Brugge. De beide wagens moesten getakeld worden. (GST)