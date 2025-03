Twee wagens betrokken bij ongeval in Ardooie

In Ardooie vond vrijdagnacht een ongeval plaats met twee betrokken wagens. Drie inzittenden moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht, maar stellen het goed.

Vrijdagnacht omstreeks 23.30 uur vond er een ongeval plaats waarbij twee wagens betrokken waren op het kruispunt met de Roterijstraat en de Meulebeeksestraat in Ardooie. Een jonge vrouw van om en bij 20 jaar oud die amper een maand eerder haar rijbewijs haalde, kwam uit Roterijstraat gereden en is bij het afdraaien vermoedelijk gegrepen door een tweede wagen die uit de richting van Ardooie kwam. Daarin zat een koppel van middelbare leeftijd.

Beide wagen raakten van de baan en kwamen tot stilstand in een naastgelegen veld. De brandweer werd opgeroepen om de jonge bestuurder te bevrijden, maar moest ter plaatse eigenlijk alleen nog helpen door het raam van haar wagen naar buiten te klimmen. De drie inzittenden werden ter controle naar het ziekenhuis van Tielt overgebracht, maar stellen het goed. De schade aan de wagens is wel groot. Het kruispunt was een tijd versperd, maar dat leverde door het nachtelijke uur weinig problemen op.