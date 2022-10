Twee vrouwen uit Kortrijkse sterven bij crash in Rome

Bij een ongeval in Italië zijn twee jonge vrouwen uit het Kortrijkse om het leven gekomen.

Twee jonge vrouwen uit de streek rond Kortrijk zijn afgelopen nacht om het leven gekomen bij een verkeersongeval in de Italiaanse hoofdstad Rome. Dat schrijf Het Laatste Nieuws. De twee vrouwen zouden in een taxi gezeten hebben, die vervolgens in een zwaar ongeval betrokken raakte. Over de identiteit van de betrokkenen is nog niets geweten.

