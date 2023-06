Twee vrienden uit Zedelgem en Oostende sterven bij zwaar verkeersongeval op E40 in Jabbeke

Woensdagavond rond half tien gebeurde ter hoogte van het tankstation op de E40 in Jabbeke een bijzonder zwaar ongeval. Daarbij kwamen twee mannen om het leven.

Een personenwagen die in de richting van Brussel reed, week om een nog onduidelijke reden af van zijn rijvak en kwam tegen de brugpijler van de fietsersbrug over de E40 terecht. De klap was bijzonder zwaar.

Door de impact kwam de wagen op de linkerrijstrook op zijn dak terecht. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar voor de twee inzittenden kon geen hulp meer baten. Zij overleden ter plaatse. Door het ongeval waren het linker- en middenrijvak versperd, maar al bij al viel de verkeershinder mee. De omstandigheden waarin het ongeval gebeurde worden onderzocht. Volgens de eerste bevindingen van de expert lag overdreven snelheid vermoedelijk aan de basis van het ongeval, zo meldt het parket.

De slachtoffers zijn Pieter Gevaert (36) uit Oostende en Toni Brinckman (25) uit Aartrijke, twee goede vrienden.