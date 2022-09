Twee voertuigen zwaar beschadigd na ongevallen met vrachtwagen en auto

Bij verkeersongevallen op het grondgebied van Torhout zijn twee voertuigen zwaar beschadigd geraakt. Er raakte evenwel niemand gewond.

Een eerste ongeval gebeurde maandagavond om 18.20 uur in de Koolskampstraat. Een 65-jarige man uit Torhout reed met trekker en oplegger in de Koolskampstraat en wou hierbij de Rozenstraat links afslaan. Hij week uit naar rechts om zijn bocht te kunnen halen, waardoor hij met de achterzijde van zijn oplegger tegen een geparkeerde bestelwagen botste. Door deze aanrijding werd de bestelwagen tegen de omheining van een huis geduwd, met schade aan de omheining tot gevolg. De bestelwagen raakte zwaar beschadigd.

In de Keibergstraat gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag eveneens een ongeval. Een 32-jarige man uit Ichtegem reed met zijn personenwagen in de Keibergstraat en verloor de controle over het stuur in een boch. Daarna reed hij tegen een boom om vervolgens door de omheining van een weide te rijden en in de weide tot stilstand te komen. De bestuurder was niet gewond maar zijn wagen was zwaar beschadigd en werd uit de weide getakeld.

Tussendoor moest de politie dinsdagavond om 21.15 uur nog langsgaan in de Sint-Rembertlaan waar een geparkeerde auto werd aangereden. Die bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. (JH)