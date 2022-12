Twee voertuigen betrokken bij zware botsing in Oostnieuwkerke

Langs de Colliemolenstraat in Oostnieuwkerke kwam het vrijdagavond iets na 20 uur tot een zware aanrijding tussen twee personenwagens. Een van de betrokkenen geraakte daarbij lichtgewond.

De hulpdiensten snelden vrijdagavond naar de Colliemolenstraat. Even voordien was een auto vanuit de richting Passendale richting Roeselare komen aangereden. Vanuit een zijstraatje kwam een andere chauffeur aan hoge snelheid aangereden. De man gaf geen voorrang waarna het tot een zware botsing kwam. Een van de betrokken wagens belandde rechts naast de weg in de gracht.

De brandweer werd opgeroepen omdat er mogelijks een van de betrokkenen gekneld zat in een voertuig. Uiteindelijk bleek alles nog al bij al goed mee te vallen. Een betrokkene liep lichte verwondingen op aan zijn been. Twee anderen kwamen met de schrik vrij.