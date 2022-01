Twee voertuigen betrokken bij verkeersongeluk op N32 in Menen

Afgelopen nacht vond er ter hoogte van de N32 in Menen een aanrijding plaats tussen een mobilhome en een BMW. Beide bestuurders werden lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht, allebei de voertuigen moeten worden getakeld.

Het ongeval vond plaats toen de mobilhome op de N32 ter hoogte van de Galgestraat richting Menen reed. Plots werd de mobilhome achteraan aangereden door een BMW 318 waardoor de bestuurder can de mobilhome de controle over het stuur verloor en via een weiland in de haad van een woning terechtkwam. De mobilhome zelf is total loss en heeft verder ook nog grote materiële schade. De BMW botste dan weer tegen een bushokje van De Lijn en een verlichtingspaal van Fluvius. Beide voertuigen moeten worden getakeld.

Beide bestuurders kwamen er met lichte verwondeingen vanaf en werden naar het ziekenhuis gevoerd. Daar bleek dat de bestuurder van de BMW een positieve alcoholtest aflegde. Op de plaats van het ongeval is er nog veel opruim- en takelwerk, maar de verkeershinder blijft beperkt.