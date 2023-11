Twee slippartijen door mazout op rijbaan in buurt van station van Kortemark

De brandweer van Kortemark was donderdagochtend een tijdlang bezig met een flink mazoutspoor in de buurt van het station van Kortemark.

Rond 8.30 uur meldden diverse weggebruikers onder meer in de Nieuwstraat een zeer gladde weg. Het leidde zelfs tot twee slippartijen van voertuigen, gelukkig zonder veel erg. Het spoor liep verder van de Nieuwstraat tot aan de Markt in Kortemark en in de omgekeerde richting over de treinsporen tot aan de Staatsbaan. Ook de technische dienst werd ervan op de hoogte gebracht. De brandweer ging aan de slag met reinigingsmateriaal en de sproeimachine om de weg zoveel mogelijk vrij te maken. Die klus duurde tot tegen de middag, maar daarna verdwenen de problemen. (JH)